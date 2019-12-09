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  • 09.12.2019 14:54
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 15:07

ÖSYM ! 2019 ile taban tavan puanları sorgulama

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 26 Kasım - 3 Aralık 2019 tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçlar ile taban tavan puanları araştırmaya başladı. Peki, 2019 nasıl yapılır? İşte 2019 DUS yerleştirme sonuçları ve taban tavan puanları...

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı!

açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Kasım-03 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adayların heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı. Peki, 2019 nasıl yapılır? İşte 2019 DUS yerleştirme sonuçları ve taban tavan puanları...

DURS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Aralık 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI HAKKINDA

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.

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