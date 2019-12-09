Türkiye'nin bu iki büyük market zinciri BİM ve A101 yapacağı eleman alımı ile ilgili iş duyuru bilgilerini haberimizden tüm detaylarıyla okuyabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. BİM Market zinciri İŞKUR aracılığı ile başta İstanbul, Ankara ve Bursa ili olmak üzere birçok farklı şubesine personel alımı meydana getirecek. Alımları İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden meydana getirecek olan BİM, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişilerin başvurularını kabul edecek. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak?

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İŞKUR ÜZERİNDEN BİM PERSONEL ALIMI YAPIYOR

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Türkiye İş Kurumu ve kendi sitesi üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapılacağını duyurdu. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. İŞKUR internet sayfasından kasiyer alan BİM, kendi internet sitesi üzerinden reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli ve daha birçok departmana farklı mesleklerden personel alımı yapılacak.

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