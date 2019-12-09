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  • 09.12.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:52

adayları heyecanla bekliyordu! Tarih belli oldu! sı ne zaman?

EKPSS atamaları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. adayları atamaların hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'dan açıklama geldi. Peki, sı ne zaman? İşte engell memur atama tarihi...

2019 EKPSS ataması ne zaman?

2019 EKPSS ataması ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre atama bekleyen binlerce aday, atamaların hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, burada EKPSS atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2019 EKPSS ataması ne zaman? İşte engell memur atama tarihi...

2019 EKPSS ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.

İşte Selçuk'un konu hakkında yaptığı açıklamalar:

Selçuk, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata her alanda engellilerin olduğunu söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulduğunu anımsatan Selçuk, Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Selçuk, engellilere yönelik hizmetleri medeniyetin ve gelişmişliğin temel bir göstergesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.

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