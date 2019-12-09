2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen bekçilik sözlü mülakatların ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Aradan geçen iki ayın ardından göreve başlama umuduyla heyecanlanan umutlu bekleyişini sürdüren adaylar müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.