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  • 09.12.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 17:49

'dan 2350 TL maaşla personel alımı! Halkla ilişkiler, ve alınacak

'dan personel alımı. İŞKUR resmi sayfasından art arda ilanlar yayımlandı. İşbaşı eğitim kursu ve kursu kapsamında yapılan personel alımları için haftanın yeni ilanları bugün geldi. Farklı şehirlere yapılan personel alımlarında ilanlar haberimizde. İŞKUR, işbaşı eğitim programı kapsamında Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, , , , paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi pozisyonlara personel alımı yapılacak.

İŞKUR'dan 2350 TL maaşla personel alımı

İŞKUR 'dan farklı şehirlere işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında personel alımı yapılıyor. Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi kadrolara yapılan personel alımları haberimizde. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de

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