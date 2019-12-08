İŞKUR üzerinden Özel sektörde çalıştırılmak üzere Türkiye genelinde toplamda 356 paketleme işçisi alımı yapılacaktır. Alım detayları haberimizdedir. Hemen hemen Türkiye'nin birçok ilinde istihdam edilecek olan adaylardan birtakım şartları sağlamaları gerekmektedir. Alımlar farklı kurumlara yapılacağından adaylardan istenen şartlar da farklı şekilde olmaktadır. Genel olarak adaylardan istenen şartlar ise şu şekilde yer almaktadır. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ