Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Et ve Süt Kurumu personel alımı yapıyor. En az lise mezunu olan adaylar içerisinden kura yöntemi ile personel alınacak. . İlana başvurular İŞKUR resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005289248) ile yapılacaktır. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapabilir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

İŞKUR İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum: Et ve Süt Kurumu Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü

Çalışma Şekli: Daimi / Tam Zamanlı

İşveren Statüsü: Kamu

Pozisyon: Soğuk Hava Depo İşçisi

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu 1 kişilik boş kadro ile lise mezunu veya denhi okul mezunu olan adaylar içerisinden işçi alımı gerçekleştirecek.

