DPB- İŞKUR Memur olma hayali kuran binlerce vatandaş memur alım ilanlarını dört gözle takip ediyor. Bu ay içerisinde de bir çok kamu kurum ve kuruluşu memur alımı gerçekleştirecek. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar... Kamu personeli (memur) ve işçi alım ilanlarını takvim.com.tr olarak belirledik. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

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