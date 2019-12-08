Aralık ayının gelmesi ile birlikte yılın son memur personel alım ilanları yayımlanmaya başladı. İşte 2019 Aralık için güncel memur personel ve işçi alım listesi.Kasım ayının bitmesi ile birlikte kamu personeli alımları ve memur alımları 2019 yılının son ayında canlılık göstererek kamuya alımlar için binlerce kişilik ilan yayımlandı. Aralık ayında memur personel alımı yapacak kamu kurumları hakkında bilgileri aktaracağız. Bu haberimizde alım yapılacak kadrolar, Alım yapacak kurumlar , Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında bilgiler vereceğiz. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar...

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ARALIK AYINDA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Aralık ayı için yayımlanan ilanlara göre, TTK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BBDK, NDK, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkezi Yerleştirmeler, farklı Üniversiteler, Belediyeler, Aile Bakanlığı, Diyanet İşleri, Sayıştay gibi kamu kurumları alım yapacaklarını belirttiler.

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