Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için merakla beklenen müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı'na Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak sağlık personeli alımı yapılacak. Bu alımların 7 bin 525 hemşire, 2 bin 182 ebe alımı olarak yapılacak. Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı ve 2 bin 182 ebe alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Merak edilenler ve başvuru şartları takvim.com.tr'de. Ebe olmak için liseyi bitirmek gerekiyor. İlgili lisans bölümlerinden bir tanesi olan Ebelik bölümünü kazanmalı ve buradan başarı ile mezun olma şartı aranır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

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