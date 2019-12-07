KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapabilmek için ÖSYM tarafından KPSS 2019/6 kapsamında 21-27 Kasım tarihleri arasında tercihler alınmıştı. Boş pozisyonlarda çalışmak için tercih yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyordu. ÖSYM'den müjdeli haber geldi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından taban puanları gündeme geldi. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2019/6 taban puanları nasıl? 2019 AÇSHB memur ataması nasıl olacak? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KPSS 2019/6 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN