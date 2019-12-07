4B'li sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 4/B statüsünde çalışanlar için 2020'de kadro var mı?

4B'li olarak çalışanlar yani kendi primlerini kendileri ödeyen sözleşmeli personeller kadro bekliyor. Bağkur olarak hayatımıza giren sonra 4B diye adlandırılan yani kendi adına çalışanlar olarak tanımlanabilen 4B statüsünde çalışan vatandaşlar, kadro beklediklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyorlar. Peki, 4/B'li sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 4/B statüsünde çalışanlar için 2020'de kadro var mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO GELECEK Mİ?

4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personellerin beklediği kadro konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu konuda resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, 4/B'lilerin feryadını kaleme aldı. Detaylar bir sonraki sayfada...