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  • 07.12.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 13:09

4B'li sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 4/B statüsünde çalışanlar için 2020'de kadro var mı?

4/B statüsünde çalışan vatandaşlar kadro bekliyor. 4/B'liler sözleşmelilere kadro verilerek aynı kurumda çalışanlar arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor. Sözleşmeli personellerin umutla beklediği kadro açıklaması var mı? 4/B'li sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 4/B statüsünde çalışanlar için 2020'de kadro olacak mı?

4/B'li sözleşmeli personele kadro gelecek mi?

4B'li olarak çalışanlar yani kendi primlerini kendileri ödeyen sözleşmeli personeller kadro bekliyor. Bağkur olarak hayatımıza giren sonra 4B diye adlandırılan yani kendi adına çalışanlar olarak tanımlanabilen 4B statüsünde çalışan vatandaşlar, kadro beklediklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyorlar. Peki, 4/B'li sözleşmeli personele kadro gelecek mi? 4/B statüsünde çalışanlar için 2020'de kadro var mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO GELECEK Mİ?

4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personellerin beklediği kadro konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu konuda resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, 4/B'lilerin feryadını kaleme aldı. Detaylar bir sonraki sayfada...

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