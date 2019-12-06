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  • 06.12.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:54

Müfettiş Yardımcılığı ilanı yayımlandı! 2019 başvuru şartları nedir?

memur alımı ilanı yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleştirilecek. Peki, 2019 başvuru şartları nedir? Başvurular ne zaman?

Müfettiş Yardımcılığı sınav duyurusu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı alımı için ilan yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana büyük ilgi gösterildi. Duyuruda, başvuru şartları, sınav konuları, başvuru tarihleri gibi detaylara yer verildi. Peki, 2019 Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nedir? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman başlayacak?

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURU NE ZAMAN?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Başkanlığın resmi internet adresinde (https://teftis.saglik.gov.tr) yayımlanan "Sınav Başvuru Formu"nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 –20 Aralık 2019 tarihleri arasında,T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARAadresine posta/kargo yoluyla veya hafta içi 09:30-18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.

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