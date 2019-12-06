Geçtiğimiz ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan 1000 ASDEP personel alımı başvuruları için son gün geldi. Bugün ASDEP personel alımı başvuruları son bulacak. Bugün ASDEP personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru hakkında detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ASDEP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanda yer alan bilgiler...

BAŞVURU İÇİN SON GÜN

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...