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  • 06.12.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:51

1000 personel alımı başvurusu için son gün! ASDEP başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 personel alımı başvuruları için son gün geldi. Elektronik ortamda 27 Kasım tarihinde başlayan başvurular bugün sona erecek. Başvurunun son gününde hakkındaki detaylar başvuru yapmayı düşünenler tarafından merak konusu oldu. Adaylar şimdilerde su nasıl ve nereden yapılır sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor.

ASDEP 1000 personel alımı başvurusu için son gün!

Geçtiğimiz ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan 1000 ASDEP personel alımı başvuruları için son gün geldi. Bugün ASDEP personel alımı başvuruları son bulacak. Bugün ASDEP personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru hakkında detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ASDEP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanda yer alan bilgiler...

BAŞVURU İÇİN SON GÜN

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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