Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı ilanları vatandaşlar tarafından heyecanla beklenirken başvuru şartlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 19 Kasım 2019 Salı tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile personel alımı şartlarındaki değişiklikler kamuoyuna açıklandı. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı.

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2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte gözler 2020 yılının ilk aylarına çevrildi.

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