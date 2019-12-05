Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından belirli dönem aralığında personel alımı yapılıyor. Bu anlamda PTT personel alımı ile ilgili kadrolar ve bu kadrolarda istihdam edilecek personeller için asgari mezuniyet şartları açıklandı. PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptı. Değişikliklerin ardından bu kapsamda iş arayanlar "PTT yeni personel alımı ne zaman olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden minimum bir ay önce duyurulur. İşte, PTT personel alımı hakkında ayrıntılar...

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2020 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte gözler 2020 yılının ilk aylarına çevrildi.

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