İŞKUR tarafından yeni bekçi alım ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR üzerinden 12 ilimizde bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular İŞKUR'un internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuru sayfasına ait link, haber içeriğinde verilmiştir. Peki hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan detayları Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri döndü.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR iş ilanları iş arayan binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. İŞKUR iş ilanları sayfasında en dikkat çeken ilanlar bekçi alımı iş ilanları olmakta. Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda bekçi alımı yapılmakta. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan bekçi alımlarına başvurular 29 Aralık'a kadar yapılmakta. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul ve ilköğretim mezunu olmaları.

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