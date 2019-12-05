Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında 2019 1. dönem sözlü mülakatlar gerçekleştirilmişti. Mülakatların ardından yaklaşık 2 ay geçmesi ile birlikte adayların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Sözlü mülakatlar 12 Ekim'de sona erdi. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.