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  • 05.12.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 10:33

2019 açıklandı mı? EGM PA 2019 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları...

Bekçilik sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki ay geçti. Mülakatlara katılan binlerce aday, Polis Alademisi'nden gelecek müjdeli haberi heyecanla bekliyor. Göreve başlayabilmek için sabırsızlanan adayların mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? 2019 1. dönem açıklandı mı?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında 2019 1. dönem sözlü mülakatlar gerçekleştirilmişti. Mülakatların ardından yaklaşık 2 ay geçmesi ile birlikte adayların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Konu ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Sözlü mülakatlar 12 Ekim'de sona erdi. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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