Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.12.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 16:42

1000 personel alımı başvurusu için son gün yaklaştı! ASDEP başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk personel alımı için beklenen açıklamayı Kasım ayının ortalarında yaptı. ASDEP personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru hakkında detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP personel alımı başvurusu için son gün yaklaştı. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar...

ASDEP personel alımı başvurusu için son gün yaklaştı!

Bir süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 ASDEP personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar ASDEP 1000 personel alımı başvurusu hakkında detayları araştırırken başvuruların sona ermesi için geri sayım başladı. Başvurular 06 Aralık Cuma günü son bulacak. İşte ilan yer alan detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriASDEP 1000 personel alımı başvurusu için son gün yaklaştı! ASDEP başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri