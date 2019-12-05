Bir süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 ASDEP personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar ASDEP 1000 personel alımı başvurusu hakkında detayları araştırırken başvuruların sona ermesi için geri sayım başladı. Başvurular 06 Aralık Cuma günü son bulacak. İşte ilan yer alan detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...