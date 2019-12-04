PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartları binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Bu anlamda PTT yaptığı açıklamada 2023 yılında kadar personel sayısının 100 bine çıkarılacağı ve bu kapsamda 55 bin personel alımı yapılacağı ve bu personel alımları da her yıl 5 bin kişilik alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartları başta olmak üzere başvuru şartları için haberimizi okuyabilirsiniz.

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PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımı ile ilgili net bir tarih verilmedi ancak yine yönetmelikte yer alan bir maddeye göre personel alım ilanı 1 ay önceden yayınlanır maddesine istinaden ve PTT yetkilileri tarafından yapılan 2019 yılında ilana çıkılacak açıklaması dikkate alınırsa ilanın Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında yayınlanması muhtemel görünüyor.

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