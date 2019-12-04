2020 Yılı PMYO alımları da belli oldu. Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. Yayımlanan ilan kapsamında Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO polis alımı giriş sınav duyurusu yayımlanmıştır. Lise mezunları için en kolay memur olma fırsatı olarak görülen PMYO başvuruları ve başvuru şartları belli oldu. Polis Akademisi tarafından açıklanan PMYO polis memuru başvuru şartları hakkında tüm detaylar haberimizde... Peki PMYO polis alım başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?

PMYO taban puanları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu durum TYT'ye giren öğrenci sayısından ihtiyaç olan polis sayısı değişkenlerine kadar değişiklik göstermektedir. Yani puanın düşeceği veya artacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Fikir edinebilmeniz açısından sizlere geçmiş yıllardaki PMYO taban puanları maddelerini sunalım.

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