Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımına ön başvuruda bulunan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Muvazzaf astsubay temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, Muvazzaf astsubay temini ön başvuru sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte cevabı...

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MUVAZZAF ASTSUBAY OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan, ilgili mevzuatla belirlenmiş olan bölümlerin ihtiyaç duyulanlarından mezun olanlar arasından gerekli koşulları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan erkek ve bayanları,muvazzaf veya sözleşmeli subay/astsubay olarak almaktadır.Başvuru tarihleri başvuranlarda aranacak nitelikler ve diğer ayrıntılar ulusal basın-yayın organları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir.