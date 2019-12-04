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  • 04.12.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 15:52

ı ı açıklandı! İşte alım yapılacak kadrolar...

ı ları binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Bu anlamda PTT yaptığı açıklamada 2023 yılında kadar personel sayısının 100 bine çıkarılacağı ve bu kapsamda 55 bin personel alımı yapılacağı ve bu personel alımları da her yıl 5 bin kişilik alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Resmi Gazete’nin 19 Kasım 2019 tarihli yayınına göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartları başta olmak üzere başvuru şartları için haberimizi okuyabilirsiniz.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı!

PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 2019 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. Resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli personel yönetmeliğinde; PTT personel alımı, başvuru şartları, istenen belgeler, personelin hak ve sorumlulukları gibi bilgilere yer verildi. PTT yetkilileri tarafından yapılan 2019 yılında ilana çıkılacak açıklaması dikkate alınırsa ilanın Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında yayınlanması muhtemel görünüyor.

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PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımı ile ilgili net bir tarih verilmedi ancak yine yönetmelikte yer alan bir maddeye göre personel alım ilanı 1 ay önceden yayınlanır maddesine istinaden ve PTT yetkilileri tarafından yapılan 2019 yılında ilana çıkılacak açıklaması dikkate alınırsa ilanın Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında yayınlanması muhtemel görünüyor.

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