Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temin sistemi üzerinden 2. ve 3. dönem erbaş alımı sonuçları yayınladı. Peki, erbaş alımı ne zaman? İşte ayrıntılar… Şimdilerde on binlerce adayın gözü JGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor. İşte Jandarma uzman erbaş sözleşmeli er başvuru şartları!

JANDARMA'YA 7000 ALIM YAPILACAK

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Konu ile ilgili yapılan açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre özellikle uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları arttırılacak. Şimdilerde on binlerce adayın gözü JGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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