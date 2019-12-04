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  • 05.12.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:11

JGK 4. grup çağrısı için tarih belli oldu mu? İşte Jandarma 7 bin uzman erbaş sözleşmeli er başvuru şartları!

ve Komutanlığı'nın uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temin sistemi üzerinden 2. ve 3. dönem erbaş alımı sonuçları yayınladı. Peki, erbaş alımı ne zaman? İşte ayrıntılar… Şimdilerde on binlerce adayın gözü JGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyordu. Şimdi ise Aralık ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların seçim aşamalarına alınması bekleniyor. İşte Jandarma uzman erbaş sözleşmeli er başvuru şartları!

JGK 7 bin personel alacak! İşte Jandarma başvuru şartları

Jandarma 7 bin personel alacak! BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Şimdilerde en çok merak edilen ve araştırılan soru bu. 6 bin uzman erbaş 1000 sözleşmeli er alımı için açıklama bekleniyor. Peki başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Aralık ayında başlaması bekleniyor. İşte Jandarma uzman erbaş sözleşmeli er başvuru şartları!

JANDARMA'YA 7000 ALIM YAPILACAK

BMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada "Şu an 73 bin uzman erbaş sayısının Ekim 2019 itibari ile 79 bine, 18 bin sözleşmeli er sayısını da Ekim 2019'da 19 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Konu ile ilgili yapılan açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre özellikle uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları arttırılacak. Şimdilerde on binlerce adayın gözü JGK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı 4 .grup alımlarının Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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