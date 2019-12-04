EKPSS, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Engelli vatandaşların kamu kurumlarına atanması için kuraların ne zaman yapılacağı merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, EKPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? İşte engelli memur atama kura tarihi... ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir.

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EKPSS NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak..

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