Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.12.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:28

2020 taban tavan puanı nedir? nedir?

2020 Yılı alımları da belli oldu. Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. Yayımlanan ilan kapsamında Okulu PMYO polis alımı giriş sınav duyurusu yayımlanmıştır. Lise mezunları için en kolay memur olma fırsatı olarak görülen PMYO başvuruları ve başvuru şartları belli oldu. Polis Akademisi tarafından açıklanan PMYO polis memuru başvuru şartları hakkında tüm detaylar haberimizde... Peki PMYO polis alım başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

PMYO 2020 yılı lise mezunu polis alımı şartları!

Polis Meslek Yüksekokulları na 2020 yılı polis alımı kadro dağılımı, İlan tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda Polis Meslek Yüksek Okulları tarafından 2250 erkek ve 250 kadın polis memuru alımı gerçekleştirilecek. 2020 yılında da binlerce aday arasından toplamda 2 bin 500 kişi polis olma hayallerine kavuşacak. En az lise mezunu adaylar 2020 yılında ÖSYM tarafındna gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT puanı ile polis alımına başvuru yapma imkanını yakalayacak. Adayların TYT 'de aldıkları ham puan dikkate alınacak ve adaylar bu puanla seçim aşamalarına çağrılacak. İşte PMYO başvuru şartları ve taban puanları...

2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?

PMYO taban puanları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu durum TYT'ye giren öğrenci sayısından ihtiyaç olan polis sayısı değişkenlerine kadar değişiklik göstermektedir. Yani puanın düşeceği veya artacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Fikir edinebilmeniz açısından sizlere geçmiş yıllardaki PMYO taban puanları maddelerini sunalım.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri2020 PMYO taban tavan puanı nedir? PMYO 2020 yılı lise mezunu 2500 polis alımı başvuru şartları nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri