Polis Meslek Yüksekokulları na 2020 yılı polis alımı kadro dağılımı, İlan tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda Polis Meslek Yüksek Okulları tarafından 2250 erkek ve 250 kadın polis memuru alımı gerçekleştirilecek. 2020 yılında da binlerce aday arasından toplamda 2 bin 500 kişi polis olma hayallerine kavuşacak. En az lise mezunu adaylar 2020 yılında ÖSYM tarafındna gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT puanı ile polis alımına başvuru yapma imkanını yakalayacak. Adayların TYT 'de aldıkları ham puan dikkate alınacak ve adaylar bu puanla seçim aşamalarına çağrılacak. İşte PMYO başvuru şartları ve taban puanları...

2020 PMYO TABAN PUANI NE OLDU?

PMYO taban puanları her yıl yeniden belirlenmektedir. Bu durum TYT'ye giren öğrenci sayısından ihtiyaç olan polis sayısı değişkenlerine kadar değişiklik göstermektedir. Yani puanın düşeceği veya artacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Fikir edinebilmeniz açısından sizlere geçmiş yıllardaki PMYO taban puanları maddelerini sunalım.

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