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  • 04.12.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 11:45

2019 Aralık ayında var mı? açıklandı mı?

- EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS atamaları sonrasında EKPSS başvuruları ise 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı?

EKPSS - Engelli memur alımları için adaylar yeni bir atama beklemesi içine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir.

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EKPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak..

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