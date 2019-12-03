Bekçilik mülakat sonuçlarında son dakika gelişmesi var mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatlar 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aralık ayına girmemiz ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla beklenmeye başlandı. Peki, 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.