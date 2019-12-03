ALES sonuç tarihi için geri sayım! ÖSYM 2019 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 2019 yılının üçüncü ve son ALES sınavı 17 Kasım'da uygulandı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın sonuçları için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Yayımlanan sınav takvimine göre sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 ALES/3 sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.