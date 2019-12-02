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  • 02.12.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 16:15

Başkanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapacak! İşçi başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Başkanlığı tarafından güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler Yargıtay Başkanlığı işçi alımı hakkındaki detaylara çevrildi. Peki, Yargıtay Başkanlığı güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuruya dair bilgiler...

Yargıtay Başkanlığı tarafından işçi alımı yapılacak!

Yargıtay Başkanlığı'na bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Yargıtay Başkanlığı işçi alımı başvurusu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuru yapacak olan adaylar ilan hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanda yer alan bilgiler...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 silahlı güvenlik görevlisi ve 18 temizlik personeli alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Temizlik görevlisi alımında 3 personel engelliler arasından, 5 personel ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek.

Başvuru şartlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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