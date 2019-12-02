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  • 02.12.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 18:32

tarafından 7 bin 525 hemşire alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanların bir süredir beklediği personel alımına dair beklenen açıklama kısa bir süre önce yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Alımların 7 bin 525'i hemşire alımı olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından 7 bin 525 hemşire alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için merakla beklenen müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı'na Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak sağlık personeli alımı yapılacak. Bu alımların 7 bin 525 hemşire alımı olarak yapılacak. Bu kapsamda sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte alım hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

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