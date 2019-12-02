Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için merakla beklenen müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı'na Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak sağlık personeli alımı yapılacak. Bu alımların 7 bin 525 hemşire alımı olarak yapılacak. Bu kapsamda sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte alım hakkında bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.