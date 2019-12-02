İŞKUR, her gün farklı kurumlardan farklı pozisyonlara olmak üzere yeni ilanlar paylaşmaya devam ediyor. İŞKUR'un son yayımladığı ilanlara göre birbirinden farklı kurumlara 2350 TL maaşla personel alımları yapılacak. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. İŞKUR'da birçok meslek alanlarında işe alım ilanları yer alıyor. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de

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