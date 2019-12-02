Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü mülakat ile personel alımı yapıyor! 2019 DİB başvuru şartları nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor. 2 Aralık Pazartesi günü yayımlanan ilana göre, lisans mezunu 2 prodüktör, önlisans mezunu 2 ve lisans mezunu 2 kameraman, ön lisans mezunu 2 montajcı ve ön lisans mezunu 2 ses kayıtçısı olmak üzere toplam 10 adet personel alımı yapılacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? 2019 DİB başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.