Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından personel alımı yapılacak! Hangi kadrolara alım var? Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Duyurunun ardından personel alımına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda adaylarda ilk olarak KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 alma şartı da aranacak. Peki, Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı hangi kadrolara alım yapılacak? İşte konu hakkında araştırılan bilgiler...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara birimlerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte ilana dair detaylar ve başvuru hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı başvuru hakkındaki bilgiler nelerdir? İşte başvuru hakkında detaylar... DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU BİLGİLERİ Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor. HABERİN DEVAMI

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