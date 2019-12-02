Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından personel alımı yapılacak! Hangi kadrolara alım var?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara birimlerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte ilana dair detaylar ve başvuru hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı başvuru hakkındaki bilgiler nelerdir? İşte başvuru hakkında detaylar...
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU BİLGİLERİ
Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.
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