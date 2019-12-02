Bekçilik sözlü mülakat sonuçları konusunda heyecan sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem bekçi alımları için tüm aşamalar tamamlandı. İlk iki aşama olan yazılı sınav ve spor mülakatlarını başarıyla geçenler 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında sözlü mülakatlara katıldılar. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne oldu? 2019 1. dönem bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.