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  • 02.12.2019 18:10
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 18:11

35 Belediye 15 Kamu kurumu için personel alınacak! İşte başvuru şartları

tarafından personel alımları tam gaz devam ediyor. 35 belediye ve 15 kamu kurumu İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak. Yapılacak olan personel alımları KPSS’li ve KPSS şartsız olarak yapılacak olup, birçok meslek gurubundan ve en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacaktır. Bu bağlamda il-ilçe belediyeleri 350 memur-işçi ve çeşitli kamu kurumları 2300 olmak üzere toplamda 2 bin 650 personel alımı yapacaktır. Ön kayıt başvuruları İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılırken, birçok belediye ve bazı kamu kurumları kendi kurumları üzerinden şahsen yapılması gerekmektedir.

35 Belediye 15 Kamu kurumu için personel alınacak!

Türkiye İş Kurumu 35 il-ilçe belediyenin ve 15 kamu kurumunun personel alım ilanını yayınladı. İlanlara göre toplamda 50 resmi kurum, İŞKUR aracılığı ile farklı mesleklerden ve farklı öğrenim düzeylerinden KPSS'li ve KPSS'siz olarak tam 2650 personel alımı yapacak. Haber içeriğinde hangi kamu kurumunun ve belediyenin personel-işçi alımı yaptığına dair liste verilmiştir. Aşağıda belirtilen belediyelerin ve çeşitli kamu iştiraklerinin iş ilanlarına ulaşmak için takvim.com.tr'yi takip edin

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Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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