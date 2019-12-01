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  • 01.12.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 16:06

ile ve 2500-2750 TL maaşla personel alım nedir? İŞKUR açık iş ilanları

Türkiye'nin bu iki büyük market zinciri ve yapacağı eleman alımı ile ilgili iş duyuru bilgilerini haberimizden tüm detaylarıyla okuyabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. BİM Market zinciri aracılığı ile başta İstanbul, Ankara ve Bursa ili olmak üzere birçok farklı şubesine meydana getirecek. Alımları İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden meydana getirecek olan BİM, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen kişilerin başvurularını kabul edecek. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak?

İŞKUR üzerinden A101 ve BİM personel alımı yapıyor

İŞKUR üzerinden Aralık ayının ilk günlerinde personel alımlarına devam ediliyor. A101 ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş, Türkiye İş Kurumu ve kendi sitesi üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapılacağını duyurdu. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. İŞKUR resmi sitesinden alınan başvurularda personellere 2500-2750 TL arasında maaş verileceği belirtildi. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan alımlar Türkiye'deki birçok şube için yapılacak. Reyon görevlisi, satın alma sorumlusu, depo görevlisi, işe alım asistanı, büro memuru, eğitim asistanı, muhasebeci, unlu mamuller personeli ve daha birçok departmana farklı mesleklerden personel alımı yapılacak.

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A101 VE BİM İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye'nin perakende mağazacılık alanında en büyük iki markası olan BİM ve A101, alım ilanını İŞKUR resmi sitesi üzerinden duyurdu. Siz de çeşitli illerde birçok pozisyon için yapılacak alımlar için İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor.

BİM Kariyer üzerinden hızlı iş başvurusu sayfasına ulaşmak ve hemen online iş başvuru kaydınızı oluşturmak için ise burayı tıklayınız

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