Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 30.11.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 17:07

2 bin 182 ebe alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartları nelerdir?

tarafından 2 bin 182 ebe alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşların beklediği Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için bir süredir beklenen duyuru yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Alımların 2 bin 182'si ebe alımı olacak. Peki, 2 bin 182 ebe alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 2 bin 182 ebe alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımına detaylar vatandaşlarla paylaştı. Alımlar Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Bu alımların 2 bin 182 hemşire alımı olarak yapılacak. Şimdi sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 2 bin 182 hemşire alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriSağlık Bakanlığı 2 bin 182 ebe alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri