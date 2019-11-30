Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımına detaylar vatandaşlarla paylaştı. Alımlar Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Bu alımların 2 bin 182 hemşire alımı olarak yapılacak. Şimdi sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 2 bin 182 hemşire alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.