Devlet Dairesi Başkanlığı personel alımı yapacak. 76 memur alımı yapılacağının açıklanmasının ardından ilana oldukça yoğun ilgi gösterildi. Yazımızda Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na farklı pozisyonlardan oluşan kadrolara yapılacak personel alımı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Devlet Arşivleri Başkanlığı memur alımı şartları neler? Hangi kadrolara memur alımı yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru işlemleri 2 - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Devlet Arşivleri Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden indirecekleri başvuru formunu doldurmak suretiyle yapacaklar. Başvuru formu doldurulduktan sonra adayların Devlet Arşivleri Başkanlığına şahsen veya posta yolu iletmeleri gerekiyor.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

25 Restoratör,

25 Tekniker,

20 Teknisyen,

2 Mühendis,

2 Diyetisyen,

2 Diğer Teknik Hizmetler personeli