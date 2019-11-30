Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 12 Ekim'de tamamlanan mülakatların ardından, Google arama motorunda 'bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgusu en çok aranılanlar arasında ilk sıralarda geldi. Mülakatlara katılan adayların Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekleyişi sürüyor. Peki, EGM PA 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.