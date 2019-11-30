Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 30.11.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 10:51

2019 heyecanla bekleniyor! EGM PA bekçilik mülakatları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak, sorusu mülakatlara katılan adayların heyecanla araştırdığı konular arasında ilk sırada yer alıyor. Umutlu bekleyişte olan vatandaşlar gözlerini Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya dikti. Peki, EGM PA k?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 12 Ekim'de tamamlanan mülakatların ardından, Google arama motorunda 'bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgusu en çok aranılanlar arasında ilk sıralarda geldi. Mülakatlara katılan adayların Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekleyişi sürüyor. Peki, EGM PA 2019 bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 heyecanla bekleniyor! EGM PA bekçilik mülakatları ne zaman açıklanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri