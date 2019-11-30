Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'na 17 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 personel alımı için resmi açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada alımların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZMAAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.