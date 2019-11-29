Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olanlar ilan hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Yargıtay personel alımı başvuru şartları yer alıyor. İşte ilana dair bilgiler...

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

Yargıtay Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 8, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 5 zabıt katibi, ortaöğrenim mezunu 57 destek personeli (hizmetli), alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip teknisyen pozisyonu için 2 sıhhi tesisat, 1 elektrik, 3 asansör, 3 soğutma ve iklimlendirme ile 1 mobilya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.