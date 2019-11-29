Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi branşlar?

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı'na bağlı 29 bin personel atamalarında ikinci etap için bekleyiş devam ediyor. Daha önce 12 bin atamanın yapıldığı Sağlık Bakanlığı personel alımları için 17 binlik atama daha gerçekleşecek. Müracaatlarını tamamlamaya hazırlananlar, atama takvimini merak ediyor. Peki, 17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bu arada KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.

Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. "

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