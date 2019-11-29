Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için duyuru bir süredir sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar tarafından bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Alımların 7 bin 525'i hemşire alımı olacak. Peki, 7 bin 525 hemşire alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.