Ara tatillerde ek ders ücreti ödenecek mi? sorusu son zamanlarda sıklıkla araştırılıyordu. Öğretmenlerin uzun zamandır yanıt aradığı konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıt geldi. Peki, ara tatillerde ek ders ücreti kesilir mi? Ara tatillerde ek ders ücreti ödenecek mi? İşte o konu hakkında detaylar...

ARA TATİLLERDE EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

Yüz binlerce öğretmenin beklediği karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ücretleri ile ilgili yeni düzenleme yaptı. Böylece ara tatillerde de öğretmenlere 15 saate kadar ek ders ücreti verilecek.

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