Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından 76 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 alma şartı da adaylarda aranacak. Başvuruda buunmak isteyenler ise şimdi Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilan hakkında bilgiler...

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU BİLGİLERİ

Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 2-13 Aralık tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde "www.devletarsivleri.gov.tr" internet sitesinde temin edecekleri başvuru formunu bilgisayarda doldurmak suretiyle, imzalı ve vesikalık fotoğraf yapıştırılmış şekilde elden veya posta yolu ile Devlet Arşivleri Başkanlığına göndererek gerçekleştirebilecekler.