2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatları 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında yapıldı. İlk iki aşamayı başarıyla geçen adaylar sözlü mülakatlara katıldı. Şimdi ise sıra mülakat sonuçlarında. Bu sonuca göre göreve başlayacak adayların belirleneceği sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.