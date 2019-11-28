Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi aracılığı ile belediyelere personel alım ilanları yayımladı. Personel alımı ilanları KPSS şartsız olacak. Yayımlanan ilanlarda belediyelere personel memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediyelere yapılan personel alımında adaylar belediyeler, belediyelere bağlı kamu şirket ve kuruluşlarında istihdam edilecek. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Bu yöntemleri haberimizde detaylı olarak verdik.

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