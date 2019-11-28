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  • 29.11.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 07:33

3000 - 5200 TL maaşla yapılacak! şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na 76 yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından memur alımı ile ilgili araştırmalar başladı. Farklı pozisyonlardan oluşan kadrolara yapılacak alımların detaylarını yazımızda derledik. Peki, şartları neler? Hangi kadrolara memur alımı yapılacak?

Devlet Arşivleri Başkanlığı memur alımı şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı memur alımı şartları neler? 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na memur alımı yapılacak. Farklı kadrolara yapılacak memur alımına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Devlet Arşivleri Başkanlığı memur alımı şartları neler? Hangi kadrolara memur alımı yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru işlemleri 2 - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Devlet Arşivleri Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden indirecekleri başvuru formunu doldurmak suretiyle yapacaklar. Başvuru formu doldurulduktan sonra adayların Devlet Arşivleri Başkanlığına şahsen veya posta yolu iletmeleri gerekiyor.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

25 Restoratör,
25 Tekniker,
20 Teknisyen,
2 Mühendis,
2 Diyetisyen,
2 Diğer Teknik Hizmetler personeli

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