Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı memur alımı şartları neler? 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Arşivleri Başkanlığı'na memur alımı yapılacak. Farklı kadrolara yapılacak memur alımına ilişkin detaylar belli oldu. Peki, Devlet Arşivleri Başkanlığı memur alımı şartları neler? Hangi kadrolara memur alımı yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru işlemleri 2 - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Devlet Arşivleri Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden indirecekleri başvuru formunu doldurmak suretiyle yapacaklar. Başvuru formu doldurulduktan sonra adayların Devlet Arşivleri Başkanlığına şahsen veya posta yolu iletmeleri gerekiyor.

Alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

25 Restoratör,

25 Tekniker,

20 Teknisyen,

2 Mühendis,

2 Diyetisyen,

2 Diğer Teknik Hizmetler personeli